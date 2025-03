Chi giudicherà le esibizioni degli allievi

Il talent show Amici di Maria De Filippi si prepara per la fase serale, con l’annuncio ufficiale dei nuovi giudici previsto per venerdì. I tre giudici scelti sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, confermato da Adnkronos. Questa edizione, che inizierà il 22 marzo su Canale 5, suscita grande interesse tra il pubblico.

Amadeus e Malgioglio sono nomi noti da settimane, mentre Elena D’Amario è una novità. Ballerina e coreografa di talento, è stata notata durante la nona edizione di Amici, dove ha fatto parte della Parsons Dance Company. Il suo passaggio da ballerina a giudice segna un’importante svolta nella sua carriera.

Le registrazioni per la prima puntata del serale sono già in corso, e alcune foto sui social mostrano Amadeus e Malgioglio a cena con Maria De Filippi e il team di autrici, confermando le indiscrezioni sulla giuria. Per Malgioglio si tratta di un ritorno per la terza edizione consecutiva, mentre Amadeus debutterà sia nel programma che nel ruolo di giudice in un talent show.

Elena D’Amario rappresenta una figura emblematicamente legata ad Amici, avendo partecipato come concorrente e come parte del corpo di ballo. Il suo nuovo ruolo le permetterà di valutare gli allievi con una prospettiva unica e di influenzare le nuove generazioni di talenti.

Con il serale in avvicinamento, cresce l’interesse per il modo in cui si svilupperà questa edizione di Amici e per l’impatto che i nuovi giudici avranno sui concorrenti.