chi fu il vicepresidente USA ed autore di hit musicali ?

Charles Dawes è un nome che potrebbe suonare familiare agli appassionati di storia, ma meno noto al grande pubblico. Dawes fu il vicepresidente di Calvin Coolidge, con il quale non aveva un buon rapporto. Tuttavia, la sua carriera politica è solo una parte della sua affascinante storia.

Prima di diventare il secondo in comando di Coolidge, Dawes era un pianista e compositore. Era membro della Phi Mu Alpha Sinfonia, una confraternita per uomini interessati alla musica. Nel 1912, Dawes compose un pezzo per pianoforte e violino intitolato “Melody in A Major”. Questo brano divenne piuttosto popolare, il che divertì Dawes, all’epoca banchiere, che commentò ironicamente: “Pochi banchieri hanno ottenuto fama come compositori di musica. So che sarò il bersaglio dei miei amici burloni. Diranno che se tutte le note nella mia banca sono cattive come quelle musicali, non valgono la carta su cui sono scritte”.

Dopo un tentativo fallito di entrare al Senato nel 1901, Dawes dichiarò di voler abbandonare la politica. Tuttavia, la politica aveva altri piani per lui. Nel 1921, Dawes fu nominato primo Direttore dell’Ufficio del Bilancio sotto Warren G. Harding. Nel 1924, dopo che almeno tre altri candidati alla vicepresidenza erano stati scartati, Coolidge accettò Dawes come suo compagno di corsa.

La carriera musicale di Dawes prese una svolta sorprendente nel 1951, quando il paroliere Carl Sigman aggiunse delle parole alla sua “Melody in A Major”, rinominandola “It’s All in the Game”. La canzone divenne un successo pop, raggiungendo il numero 38 nella classifica di Billboard. Tuttavia, il vero successo arrivò sette anni dopo, quando Tommy Edwards la registrò nuovamente in stile rock ‘n’ roll, portandola al primo posto della classifica. Da allora, la canzone è stata interpretata da artisti come Elton John, Barry Manilow, Mama Cass, Nat King Cole e Van Morrison.

Ad oggi, Dawes è l’unico vicepresidente degli Stati Uniti ad aver avuto una canzone al primo posto in classifica, anche se non visse abbastanza per vedere il successo della sua composizione. Morì nell’aprile del 1951, pochi mesi prima che Sigman aggiungesse i testi alla sua melodia.

La storia di Charles Dawes è un esempio affascinante di come le passioni personali possano intrecciarsi con le carriere professionali in modi inaspettati. La sua vita dimostra che anche figure politiche di alto livello possono avere talenti nascosti e lasciare un’impronta duratura in campi diversi da quelli per cui sono conosciuti.