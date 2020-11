Dai The Kings ai Pooh e oltre, è finita a 72 anni la vita in gran parte musicale di Stefano D’Orazio. La notizia è stata data sui social dall’amico Bobo Craxi e confermata sempre sui social da colleghi ed amici fino al commento comune degli altri componenti dei Pooh, “abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa”. Alla musica e all’adorata batteria D’Orazio si era avvicinato negli anni del liceo, con il gruppo The Kings, prima band cui seguono, stessi componenti nuovo nome, The Sunshines. Con loro l’esordio da paroliere firmando ‘Ballano male’.

