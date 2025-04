Chi era Sergio Ramelli: polemiche e commemorazioni per il militante del FdG assassinato nel 1975

Le iniziative per commemorare il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, militante di estrema destra ucciso a Milano nel 1975, hanno suscitato polemiche e coinvolto figure di spicco del Governo. Ramelli, studente di 18 anni, fu aggredito il 13 marzo 1975 da militanti di Avanguardia Operaia e morì il 29 aprile 1975 in ospedale. I responsabili identificarono e condannati per omicidio volontario dieci anni dopo.

Per ricordare Ramelli, sono previsti eventi a Milano, sua città natale, con presenze rilevanti come il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco Beppe Sala. Giorgia Meloni ha dichiarato che “tutti dovranno fare i conti con la morte di Ramelli”. In serata, formazioni extraparlamentari di estrema destra terranno una fiaccolata, generando preoccupazione.

La ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha cercato di dissociarsi da qualsiasi esternazione neofascista, affermando che tali posizioni non appartengono a Fratelli d’Italia. Ha sottolineato che Ramelli portava con sé solo un quaderno e ha auspicato che non si ripetano episodi simili, promuovendo un superamento dell’odio. Santanché ha espresso la speranza che, nonostante le divisioni politiche, Ramelli possa essere un simbolo condiviso nel rifiuto della violenza.

Infine, ha evidenziato come 38 città in Lombardia abbiano dedicato spazi a Ramelli, auspicando un clima di dialogo e rispetto delle idee altrui.