Chi era lo 007 che liberò Giuliana Sgrena?

Nicola Calipari morì il 4 marzo 2005 a Baghdad, colpito da ‘fuoco amico’ americano durante un’operazione per liberare la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq. Funzionario di polizia al Sismi, era noto per le sue “missioni impossibili”. Calipari aveva precedentemente condotto la trattativa che portò al rilascio di Simona Torretta e Simona Pari, anch’esse rapite in Iraq.

La sera del 4 marzo, Calipari, insieme a un altro agente dell’intelligence e a Giuliana Sgrena, stava viaggiando verso l’aeroporto di Baghdad dopo una trattativa di successo. D’un tratto, una pattuglia della guardia nazionale statunitense aprì il fuoco mentre l’auto di Calipari si avvicinava a un checkpoint destinato a garantire il passaggio di un convoglio con l’ambasciatore americano. Calipari venne colpito e morì, mentre Sgrena rimase ferita.

Nicola Calipari iniziò la sua carriera nella polizia nel 1979 alla questura di Genova, per poi lavorare nella Squadra Mobile di Cosenza. Dopo un periodo alla Questura di Roma, dove si occupò di narcotici e divenne vice capo della Squadra Mobile, fu impegnato nella Criminalpol e nel Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Nel 2002, passò al Sismi, dove si distinse per le sue abilità nel gestire situazioni critiche e per il suo impegno nella sicurezza nazionale. La sua tragica morte ha lasciato un segno profondo nella storia del servizio di intelligence italiano e nell’opinione pubblica.