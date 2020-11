Per i fan di ‘Star Wars’ era una leggenda per aver prestato il suo possente fisico da bodybuilder (era alto 1,98 metri, per quasi 120 kg di peso) all’iconico cattivo Lord Darth Vader nella trilogia originale della saga di George Lucas: l’attore britannico David Prowse è morto all’età di 85 anni a Bristol dopo una breve malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi su Twitter dal suo agente Thomas Bowington. Prowse ha vestito i panni, indossando un’inconfondibile maschera, del più grande Dark Lord della Galassia in “Guerre Stellari” (1977), “L’Impero colpisce ancora” (1980) e “Il ritorno dello Jedi” (1983). E’ suo il corpo, sua la gestualità, sua la personalità ma non la voce del personaggio: nei tre film a causa del suo forte accento Prowse fu doppiato dall’attore statunitense James Earl Jones. Dart Vader, Anakin Skywalker, era noto anche col suo nome Sith Dart Fener o Lord Fener.

Fonte