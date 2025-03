Chi era Angelo Rizzoli, il padre di Andrea Rizzoli?

Angelo Rizzoli, nato il 12 novembre 1943 a Como, è stato un importante editore e produttore italiano, noto per la sua associazione con la casa editrice Rizzoli, fondata dal padre. La sua carriera è stata caratterizzata da successi nel settore editoriale, ma ha dovuto affrontare anche gravi problemi legali e di salute, tra cui una diagnosi di sclerosi multipla. Nel 1979, ha sposato l’attrice Eleonora Giorgi, con cui ha avuto un figlio, Andrea. Tuttavia, il matrimonio è finito nel 1983, complicato dall’arresto di Angelo per bancarotta fraudolenta e dalla sua decisione di rimanere in Italia anziché trasferirsi a New York con Eleonora. Nonostante la separazione, Eleonora ha sempre mantenuto stima per Angelo, riconoscendo il suo supporto durante le sue difficoltà legate alla tossicodipendenza.

Angelo è scomparso nel 2013 a soli 70 anni a causa di complicazioni cardiovascolari, lasciando un significativo vuoto tra i suoi cari. Il ricordo di Angelo e il suo contributo all’editoria e al cinema sono duraturi, simboleggiando la capacità di affrontare sfide personali nonostante il successo professionale.

Il figlio Andrea ha mantenuto un profilo riservato, ma è tornato alla ribalta mediatica per il suo matrimonio con Alice Bellagamba e il successivo divorzio nel 2016. Recentemente, è apparso in TV con la madre, che sta combattendo una malattia grave. Nel suo libro “Non ci sono buone notizie”, Andrea condivide la sua esperienza con la madre e le sfide familiari legate al cancro, mostrando la sua dedizione e supporto in un momento critico per entrambi.