Chi è Victor Nelsson, ultimo acquisto della Roma nel calciomercato

Colpo in difesa per la Roma, che ha ingaggiato Victor Nelsson dal Galatasaray. Il trasferimento avviene con un prestito oneroso di circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Questo rinforzo era richiesto da Ranieri dopo la partenza di Hermoso, trasferitosi al Bayer Leverkusen dopo solo sei mesi.

Victor Nelsson è un difensore danese di 26 anni, in grado di giocare sia come centrale di destra che di sinistra, e ha anche esperienza come mediano, una versatilità che può risultare molto utile per Ranieri. Ha iniziato la sua carriera professionale nel Nordsjaelland, per poi essere acquistato nel 2019 dal Copenaghen per circa 4 milioni di euro. Due anni più tardi, si trasferisce al Galatasaray per 7 milioni, e durante la sua permanenza ha collezionato 114 presenze e segnato 4 gol.

Nel 2020, Nelsson riceve anche la convocazione per la Nazionale danese, con cui ha totalizzato 16 presenze. Tuttavia, questa stagione si è rivelata particolarmente difficile per lui a causa di conflitti con l’allenatore, e ha disputato soltanto 18 partite in tutte le competizioni. La Roma si aspetta che il nuovo acquisto possa rivelarsi un elemento chiave per migliorare la solidità difensiva della squadra.