Chi è stato preso a La Talpa al posto di Nicola Ventola

La Talpa s’ha da fa’ e nonostante il ritiro di tre-quattro concorrenti all’ultimo minuto, Nicola Ventola compreso, la produzione ha deciso di andare a caccia di riserve. Il primo nome arruolato in qualità di riserva sarebbe, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, l’attore Andrea Preti.

Un nome che i fan dei reality show già conoscono dato che ha preso parte all’edizione 2016 de L’Isola dei Famosi, ai tempi condotta da Alessia Marcuzzi. Da allora, almeno in tv, è sparito. Si è dato al cinema, alle serie e ai gossip. Nel 2017 è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli per una beneficenza un po’ nebulosa, poi è stato protagonista di vari numeri del settimanale Chi per la sua storia con Claudia Gerini; mentre nell’ultimo periodo è stato avvistato al fianco della tennista americana Venus Williams.

