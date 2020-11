X Factor 2020, Live: la quarta puntata dal vivo della 14esima edizione del talent di Sky con Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

L’avventura di X Factor 2020, quattordicesima edizione del talent, nell’anno più difficile a causa del Coronavirus, prosegue con il quarto Live. Dopo aver presentato i dodici inediti, i concorrenti arrivati fin qui hanno dovuto passare per l’esperienza traumatica delle prime tre eliminazioni. Ma la gara è appena all’inizio, e di emozioni ne stanno arrivare tante altre ancora. Ecco cos’è successo nel quarto Live Show.

X Factor 2020: il quarto Live Show

Puntata straordinaria quella di questo quarto Live. Non solo per il rientro di Alessandro Cattelan dopo due settimane di assenza causa Covid (sostituito da Daniela Collu), ma anche per gli ospiti d’onore annunciati: Leo Gassmann, Carl Brave ed Elodie. Ma a rendere emozionante questa serata è anche una nuova doppia eliminazione. Ecco la setlist delle cover:

L’apertura è subito affidata a uno degli ospiti, una vecchia conoscenza del talent di Sky, Leo Gassmann, che proprio da questo palco è stato lanciato due anni fa. Nell’occasione presenta il nuovo singolo Mr. Fonda.