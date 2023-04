chi è stato eliminato il 29 aprile

Amici 22, anticipazioni settima puntata Serale: gli ospiti e gli eliminati del sesto appuntamento della fase finale del talent.

Prosegue l’avventura del Serale di Amici 22. La settima puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 29 aprile alle ore 21.15 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile, in cui non sono mancati i colpi di scena, alcuni davvero imprevedibili. Ancora poche settimane e conosceremo il vincitore di questa edizione tesissima. Ma chi sono stati gli ospiti e gli eliminati di questa nuova vibrante puntata? Ecco le anticipazioni fornite come di consueto da AmiciNews.

Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici

La tensione è alta. Adesso si entra nel vivo. Dopo le eliminazioni dei ballerini Megan, Gianmarco, Samu, Alessio e Ramon e dei cantanti NDG, Piccolo G, sono solo sette i concorrenti rimasti in corsa per raggiungere la vittoria finale. La responsabilità per i giudici Giuseppe Giufrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio in questo momento è dunque grandissima e ha portato a scelte davvero dolorose.

Maria De Filippi

Sono rimasti ancora in gara: per la squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, il cantante Aaron e la ballerina Isobel; per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo la ballerina Maddalena e i cantanti Angelina e Cricca; per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro i cantanti Wax e Federica e il ballerino Mattia.

Sono stati loro a sfidarsi nelle tre manche di questo nuovo importantissimo appuntamento, che ha visto anche due ospiti d’onore. Sul palco del talent è tornato infatti, per la seconda volta in questa edizione del Serale, il comico Enrico Brignano. Dal punto di vista musicale c’è stato però spazio anche per un ritorno ancora più atteso: quello di Emma Marrone, che ha potuto presentare “a casa” il suo nuovo singolo estivo, Mezzo mondo.

Amici 22, settimo Serale: chi è stato eliminato

Anche in questa nuova puntata del Serale non sono mancati i colpi di scena. Uno su tutti: c’è stato un infortunio. La ballerina Isobel, durante l’esibizione sulle note di Girls Who Run the World, ha riportato un problema a un braccio ed è dovuta uscire dallo studio per raggiungere il fisioterapista.

Al termine delle tre manche, si sono sfidati per mantenere il posto all’interno della scuola la ballerina Maddalena e i cantanti Cricca e Aaron. La ragazza è riuscita a salvarsi. A lasciare la scuola sarà quindi uno dei due cantanti. Il verdetto definitivo lo conosceremo solo durante la puntata di sabato, quando verrà comunicato all’interno della casetta. Una cosa però è certa: Amici sta per perdere un altro dei grandi protagonisti di questa edizione.