chi è stato eliminato il 21 aprile

Prosegue l’avventura del Serale di Amici 22. La sesta puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi andrà in onda sabato 22 aprile alle ore 21.15 su Canale 5. Un appuntamento imperdibile, ora che siamo davvero entrati nel vivo. Ancora poche settimane e conosceremo il vincitore di questa edizione tesissima. Ma chi sono stati gli ospiti e gli eliminati di questa nuova vibrante puntata? Ecco le anticipazioni fornite come di consueto da AmiciNews. E attenzione, perché ancora una volta non mancano i colpi di scena.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici

Ancora una volta, anche in questa puntata, oltre ai tre giudici esterni consueti, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, hanno trovato il loro spazio anche dei veri e propri ospiti. Per l’occasione c’è stato spazio non solo per un ospite comico, come già accaduto le scorse settimane, ma anche per un’artista che ha trovato la sua dimensione proprio grazie ad Amici.

Toccherà al grande Enrico Brignano far ridere la platea del talent. Non si tratta di una prima volta, tra l’altro, per il comico e attore romano, bensì di un ritorno molto gradito. Per quanto riguarda la musica, toccherà invece a Gaia, con la sua Estasi, a farci ballare ed emozionare.

Amici 22, sesto Serale: chi è stato eliminato

Ad aprile le danze, in questa puntata, sono stati i giudici, che si sono esibiti in prima persona. Interessanti le performance di Bravi, sulle note di Your Song, e Cristiano Malgioglio, che ha cantato Lady Marmelaid. Si è quindi entrati nel vivo con la prima manche, che ha visto sfidarsi la coppia Todaro-Arisa e il team di Zerbi-Celentano. Al ballottaggio per l’eliminazione è finito Ramon.

Al termine della seconda manche, che ha visto Todaro e Arisa contro Cuccarini e Lo, al ballottaggio sono finiti Mattia e Wax, con quest’ultimo che è riuscito però a salvarsi dall’eliminazione. C’è stata poi la terza manche, di grande intensità, che ha visto finire al ballottaggio Cricca e Angelina. Tra i due, a essere proiettato verso l’eliminazione provvisoria è stato proprio il giovane cantautore.

A rischio eliminazione, alla fine delle tre sfide, sono dunque finiti i ballerini Mattia e Ramon e il cantante Cricca. Tra i tre, a salvarsi è stato, e non a sorpresa, Mattia. L’eliminato di questa settimana sarà dunque uno tra Cricca e Ramon, ma verrà svelato solo nelle prossime ore.