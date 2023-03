Chi è stato eliminato durante la terza puntata di Amici, le anticipazioni

Sabato 1^ aprile andrà in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Chi sarà eliminato?

Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; mentre la scorsa settimana sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G.

“È stata una scoperta…” Le prime parole di Gianmarco subito dopo l’eliminazione nella seconda puntata del Serale di #Amici22… 💚 Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/vSNBSrNdU2 — Witty TV (@WittyTV) March 25, 2023

“Mi porto a casa degli insegnamenti umani…” Le prime parole di Piccolo G subito dopo l’eliminazione nella seconda puntata del Serale di #Amici22… 💚 Scaricate l’APP di Wittytv per vedere in esclusiva il video completo! https://t.co/zxGodLGQPH — Witty TV (@WittyTV) March 25, 2023

Chi uscirà sabato 1^ aprile? La puntata è stata registrata oggi – giovedì 30 marzo – e queste sono le anticipazioni ufficiali diramate da Amici News.

Chi è stato eliminato nel corso della terza puntata?

L’eliminato della puntata è uno solo e per questo motivo per scoprire chi è dovremmo attendere la fine della puntata col classico annuncio di Maria De Filippi ai ragazzi in casetta. In ballottaggio sono finiti il ballerino Samu di Emanuel Lo e il cantante di Wax di Arisa. Uno dei due non arriverà alla quarta puntata.