Chi è stato eliminato durante la settima puntata di Amici, le anticipazioni

Sabato 29 aprile andrà in onda la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi – registrata oggi – chi è stato eliminato?

Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla doppia eliminazione di Megan Ria e di NDG; nella seconda sono usciti Gianmarco Petrelli e Piccolo G; mentre nella terza puntata ha avuto la peggio Samuele Segreto. Tre settimane fa è uscito Alessio Cavaliere, due fa Federica Andreani, mentre la scorsa settimana se n’è andato Ramon Agnelli.

“Felice di essere arrivato fino a qui…” Le prime parole di Ramon subito dopo l’eliminazione nella sesta puntata del Serale di #Amici22… 💚 Cliccate QUI! https://t.co/gXf08AoCod — Witty TV (@WittyTV) April 22, 2023

Chi uscirà sabato 29 aprile? La puntata è stata registrata oggi – giovedì 27 aprile – e queste sono le anticipazioni ufficiali diramate da Amici News.

Chi è stato eliminato nel corso della quarta puntata?

L’eliminato della puntata è uno solo e per questo motivo per scoprire chi è dovremmo attendere la fine della puntata col classico annuncio di Maria De Filippi ai ragazzi in casetta. In ballottaggio sono finiti Cricca e Aaron. Uno dei due non arriverà all’ottava e ultima puntata.

Amici: gli alunni in gara

Aaron

Angelina Mango

Cricca

Isobel Kinnear

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Wax

Amici: gli alunni eliminati

Megan Ria

NDG

Piccolo G

Gianmarco Petrelli

Samu

Alessio Cavaliere

Federica Andreani

Ramon Agnelli