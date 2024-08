Chi è Simone Barlaam, il nuotatore paralimpico di cui tutti sono innamorati

Dimenticatevi Thomas Ceccon almeno per un secondo, perché il nuoto italiano ci ha fornito una nuova crush da medaglia olimpica: Simone Barlaam.

Classe 2000, Barlaam (due A, una M) ha vinto nella prima giornata delle Paralimpiadi di Parigi 2024 una bella medaglia d’argento nei 400 metri stile libero e col suo sorriso da podio, al pari del collega Ceccon, ha conquistato tutti.

Non saprei come altro definirlo se non cucciolandia #GiochiParalimpici pic.twitter.com/5Dg2qiW9KW — NoMore (@veryverylate) August 29, 2024

Il nuotatore ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo di tre anni fa tornando a casa con un oro, due argenti e un bronzo.

Chi è Simone Barlaam e perché ha un handicap

Il nuotatore è nato, come riporta la sua pagina di Wikipedia “con una coxa vara e una ipoplasia congenita del femore destro. La sua malformazione viene aggravata da una frattura del femore occorsa in utero, quando i medici hanno tentato una manovra di rivolgimento del feto che si presentava in posizione podalica per evitare il parto cesareo“.

