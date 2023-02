Chi è Sethu di Sanremo: vero nome, perché veste di nero e significato del suo brano

Non solo Shari e gIANMARIA, anche Sethu (all’anagrafe Marco De Lauri) grazie a Sanremo Giovani si esibirà sul palco del Teatro Ariston. Il giovane artista canterà il suo pezzo Cause Perse domani mercoledì 8 febbraio dopo Will e i Modà. Ai microfoni di All Music Italia il cantante ha svelato il significato del brano che presenterà in gara.

“Sono un po’ agitato e credo sia normale. Il significato del mio pezzo arriva da quando uno commette sempre gli stessi sbagli. Si tratta di una canzone che parla di me e mio fratello. – ha dichiarato Sethu ad All Music Italia – Il brano parla di come nella nostra strada non siamo sempre stati capiti, ma ci siamo sempre fatti forza a vicenda. Alla fine siamo comunque riusciti ad andare avanti. Mio fratello lo vedrete a Sanremo perché suonerà la chitarra all’Ariston. Per chi faccio il tifo? Sono molto legato ai ragazzi di Sanremo Giovani. Mi dispiace per quelli che non sono passati, ma felice per gli altri cinque che con me si giocheranno tutto. Poi stimo Lazza, madame, Mara Sattei. Mi sono sempre vestito di nero perché mi piacciono le maglie delle band. Il caschetto l’ho fatto a caso, io avevo i capelli lunghissimi. Avevo visto una foto di un giapponese, avevo voglia di cambiare in quel periodo, sai no, quando vuoi cambiare? Ecco perché mi sono fatto i capelli così”.

Sethu, Cause perse (di M. De Lauri – G. De Lauri)

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse