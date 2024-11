Chi è senza colpa scagli la prima pietra

Al Bano ha espresso le sue simpatie per Donald Trump e Vladimir Putin, dichiarando di essere soddisfatto per la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Durante un’apparizione nel talk-show “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, ha difeso Trump sottolineando che è stato l’unico presidente americano a non aver avviato guerre, ritenendolo un aspetto positivo.

Il cantante è stato interrogato sulla questione dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, avvenuto dopo le elezioni del 2020. Al Bano ha risposto citando una frase biblica: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”, per contestare le critiche rivolte a Trump. Ha dichiarato che le parole di Trump, sebbene considerate sconsiderate, non devono oscurare i suoi successi nel mantenere la pace. Inoltre, ha affermato che Trump ha promesso di non far scoppiare conflitti durante il suo mandato, una posizione che Al Bano apprezza.

Nella stessa trasmissione, Al Bano ha parlato della Russia e della guerra in Ucraina. Ha espresso la speranza che Trump, ora rientrato in politica, possa contribuire a risolvere il conflitto tra i due paesi. Ha affermato che il Donbass, un’area contesa tra Ucraina e Russia, sia storicamente legato alla Russia e ha suggerito di organizzare un grande concerto nella regione, enfatizzando che “il Donbass è sempre stato russo”.

In precedenti interviste, Al Bano ha già manifestato posizioni simili, affermando che ogni persona ha le proprie colpe e che l’assalto a Capitol Hill non è nulla rispetto ai benefici che Trump ha portato. Il cantante ha descritto l’Ucraina come un’eredità di Mosca, sostenendo che il conflitto attuale sia il risultato di provocazioni contro la Russia.

Le affermazioni di Al Bano hanno suscitato reazioni miste e sono emblematiche di come alcune celebrità esprimano opinioni politiche forti, in questo caso favorevoli a figure controversi come Trump e Putin.