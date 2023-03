La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la nona maschera ufficiale. Chi è Scoiattolo Nero?

Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino e Cavaliere – ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente è una donna. “Questo è un abito fluente e ricco, il personaggio è Scoiattolo Nero! Non è una puzzola! Lo scoiattolo nero è un animale che esiste, è uno scoiattolo italiano. Anzi, vi consiglio di andare a scoprire a quale regione appartiene lo scoiattolo nero, è molto interessante“.

Chi è Scoiattolo Nero del Cantante Mascherato?

L’animale – come riporta Wikipedia – “è una specie appartenente alla famiglia degli Sciuridae, endemica di Calabria e Basilicata”. Insomma, la vip che porta questa maschera potrebbe essere calabrese o della Basilicata? Nel dubbio, Arisa è ad Amici quindi è da depennare dalla lista.

