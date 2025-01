Chi è Santiago Gimenez, obiettivo di mercato del Milan: ultime notizie di oggi

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per migliorare la propria situazione di classifica e puntare alla qualificazione per la prossima Champions League. Dopo l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, la dirigenza rossonera si concentra su un investimento significativo in attacco a causa della scarsa produttività offensiva, con Morata, Abraham e Jovic che non riescono a garantire continuità realizzativa.

Il nome che circola per il mercato invernale è quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord. Il Milan avrebbe già presentato un’offerta vicina ai 35 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta olandese di 40 milioni. Gimenez, classe 2001, è un attaccante fisico e veloce, che ha dimostrato un ottimo fiuto del gol in Olanda.

La sua carriera è iniziata in Messico con il Cruz Azul, da cui è stato acquistato dal Feyenoord nel 2022 per circa 6 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Eredivisie ha segnato 23 gol, attirando l’attenzione di vari club europei. Nella stagione successiva, ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni, mettendo a segno 26 gol in 41 partite. Finora, nella stagione attuale, ha già colpito il bersaglio 15 volte in 18 presenze, comprese 4 reti in Champions League.

Santiago Gimenez si sente pronto per un salto di qualità nella sua carriera e il Milan è pronto ad accoglierlo, ovviamente se il Feyenoord lo permetterà.