La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la quinta maschera ufficiale. Chi è Rosa Rossa?

Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio e Ciuchino – ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente è una donna che potrebbe essere magra e bella ma anche pungente. “Parlando di una maschera potenzialmente femminile, ma non vi dovete dimenticare che sotto una maschera femminile potrebbe esserci un uomo. Ma diciamo che il nome della maschera è femminile perché è una Rosa Rossa! Ma chi potrebbe dire se sotto non c’è un uomo“.

Questa è la prima volta che a Il Cantante Mascherato viene proposta una maschera del mondo della flora.

Chi è Rosa Rossa del Cantante Mascherato?

Quando la voce fuori campo ha chiesto a Milly Carlucci se sotto la maschera della Rosa Rossa ci fosse Valeria Marini “come ho letto sul web” o Rosa Chemical del Festival di Sanremo, lei ovviamente ha mimato il gesto di avere la bocca cucita.

Chi è Squalo del Cantante Mascherato? https://t.co/nth6fvDxlX #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2023

Chi sono i Colombi del Cantante Mascherato? https://t.co/xh7eKbpDXZ #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 22, 2023

Chi è Riccio del Cantante Mascherato? https://t.co/exMlWjPF9C #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2023