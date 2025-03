Chi è Roberta Zoia, la donna che ha ottenuto 10.000 euro di risarcimento per infedeltà coniugale?

Roberta Zoia, 51enne di San Donà e residente a Morgano, Treviso, ha portato in tribunale il suo ex marito per danno emotivo e reputazionale dopo che lui l’aveva tradita. La sentenza del giudice le ha riconosciuto un risarcimento di 10mila euro, un’importante vittoria personale dopo un lungo periodo di sofferenza. Roberta ha vissuto la sua vicenda come un incubo, avendo scoperto la relazione extraconiugale dell’ex con una giovane allieva della scuola di ballo che gestiva. Dal 2007, anno del loro matrimonio, i problemi hanno iniziato a manifestarsi nel 2010, con il coniuge diventato sempre più distante e indifferente.

Il tradimento era di dominio pubblico tra i colleghi ballerini, ma Roberta ne era all’oscuro, trovandosi a vivere con il costante sospetto e un profondo dolore. In un’intervista, ha dichiarato di aver ricominciato da zero dopo la separazione, trovando la forza di avviare una nuova vita con un nuovo compagno, il quale l’ha supportata durante la battaglia legale durata nove anni. Roberta, pur affermando di non desiderare vendetta, ha trovato nella sentenza un certo conforto per l’ansia e la sofferenza che ha vissuto a causa del tradimento.

Attraverso questa esperienza, Roberta ha voluto mandare un messaggio di speranza alle persone che affrontano situazioni simili, sottolineando l’importanza della giustizia e del rispetto reciproco in una relazione. La sua storia non riguarda solo il risarcimento monetario, ma un riconoscimento della sofferenza patita e la possibilità di un nuovo inizio.