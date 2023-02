La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la terza maschera ufficiale. Chi è Riccio?

Una maschera che – al contrario di Squalo e Colombi – ha sulla carta pochi indizi se non che probabilmente è un uomo all’apparenza tenero ma che può essere anche spinoso. “Chi sono? Un riccio! Non un porcospino. Questo animale è spinoso quando si chiude, ma tenero perché la pancia è tenerissima. Ha un musino così dolce“.

Il disegno della maschera mi ha troppo ricordato Alex Belli, ma bisogna ricordarci che il cast lo chiude Milly Carlucci e lei è sempre stata molto allergica ai prodotti di Alfonso Signorini.

Chi è Riccio del Cantante Mascherato?

Al momento non esistono indizi reali per gettare le basi su chi possa essere il Riccio de Il Cantante Mascherato, ma la sua maschera si aggiunge alla lunghissima lista di animali che hanno cantato su quel palco. Abbiamo visto varie razze di cani, gatti di ogni genere, animali del mondo marino (l’ultimo è il già citato Squalo), ma anche pennuti e animali fantasiosi come draghi, unicorni e tigri azzurre.

