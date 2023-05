Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli, il Lele di “Vivere non è un gioco da ragazzi”

In questi giorni sono tutti pazzi di Riccardo De Rinaldis Santorelli e beh, come dargli torto. L’attore – che ora è nella fiction di Rai1 Vivere Non è Un Gioco Da Ragazzi ha in realtà un discreto curriculum e proprio come Saul Nanni de Il Gattopardo, ha conquistato il cuore di molti solo grazie al faccino.

Nella fiction di Rai1 Vivere Non è Un Gioco Da Ragazzi il bel De Rinaldis Santorelli interpreta il ruolo di Lele. Nella realtà ha 24 anni (è nato a Pavia nel 1999) ed al momento online non ci sono informazioni sulla sua famiglia, sappiamo solo che ha un fratello e una sorella. Nel 2019 è stato fidanzato con l’ex volto de Il Collegio, Jenny De Nucci, ma la loro storia è finita dopo circa un anno e mezzo. “Un anno di noi amore mio” ha scritto romanticamente lui nel giugno del 2020. Anche in questo caso non si sa perché è finita.

Un anno di noi amore mio ❤️ (24/365) @jenny_the1975 pic.twitter.com/3d5WZCrwja — Riccardo De Rinaldis Santorelli (@DeSantorelli) June 15, 2020

Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli

Oltre le fiction, De Rinaldis Santorelli è stato anche un modello e ha prestato il proprio volto (e la propria voce) anche per uno spot di X Factor. Oltre a essere attore e modello, è anche cantante per hobby. Ecco un video mentre canta:

perfectly wrong pic.twitter.com/tlOhqNHA9n — Riccardo De Rinaldis Santorelli (@DeSantorelli) December 3, 2020

Come dicevo, il suo curriculum è piuttosto fitto nonostante la giovane età. Al di là di Vivere Non è Un Gioco Da Ragazzi, Riccardo ha recitato anche in Headshot, Klem, Luce Dei Tuoi Occhi, Fratelli Caputo, DOC – Nelle Tue Mani, Don Matteo e Non Mentire.