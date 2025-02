Chi è Pablo Gonzalez Rivas: Arrestato per Omicidio

Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una baby sitter di 40 anni scomparsa a Milano tra il 24 e il 25 gennaio, rimane ancora dispersa. Le indagini proseguono e la Procura ha arrestato il fidanzato, Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, accusato di omicidio volontario aggravato, soppressione e occultamento di cadavere. Rivas ha segnalato la scomparsa di Jhoanna solo una settimana dopo, sostenendo inizialmente che si fosse allontanata volontariamente per andare da un’amica.

Il 7 febbraio, Gonzales Rivas si è presentato in Procura a Milano accompagnato dai carabinieri. Durante l’interrogatorio, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti, ma le sue dichiarazioni sono risultate sospette e non corrispondenti ai dati oggettivi. La Procura ha quindi disposto il suo arresto.

Jhoanna, originaria di San Salvador, conviveva con il compagno in piazza dei Daini da sei anni. La prima persona a notare la sua assenza è stata la sua datrice di lavoro, e il compagno ha segnalato la scomparsa solo il 31 gennaio, affermando di essersi svegliato e di non averla trovata. Nonostante la sua affermazione di non aver mai fatto del male alla compagna, gli inquirenti hanno trovato discrepanze tra il suo racconto e le registrazioni delle videocamere di sorveglianza, che non hanno mostrato Jhoanna allontanarsi da casa.

Le indagini continueranno, e il prossimo interrogatorio di Gonzales Rivas è previsto per sabato 8 febbraio, mentre gli inquirenti stanno esaminando anche i dispositivi elettronici all’interno dell’abitazione.