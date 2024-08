Chi è Niky Savage (vero nome Nicholas Alfieri) che ha duettato con Fedez e Anna

Chi fa parte della GenZ da tempo conosce Niky Savage, trapper di Milano ma originario della provincia di Napoli. Il suo vero nome è Nicholas Alfieri e come raccontato a Billboard ha lasciato la scuola a 16 anni ed è subito andato a lavorare.

“Quando ho detto a mia mamma ‘questo lavoro non mi piace voglio prendermi un attimo di tempo e dedicarmi al 100% alla musica‘ lei mi è stata vicina. Mi ha detto ‘va bene, provaci‘. Non mi ha mai giudicato, mi ha lasciato fare, anche se a volte era un po’ preoccupata e mi chiedeva ‘Niky, ma quand’è che si muove qualcosa?‘”.

Ha iniziato a pubblicare musica dal 2021 (il primo singolo è Trust No One), ma risale solo a febbraio del 2023 il brano Yamamay, il primo distribuito da una casa discografica major, la Warner Music. E da lì l’esplosione. Prima il duetto con Anna in TT LE GIRLZ che è già disco d’oro nonostante non sia mai stato rilasciato al momento come singolo, poi nel discusso featuring con Fedez in Di Caprio dove tira una frecciatina a Chiara Ferragni.

Niky Savage nel duetto con Fedez

Vuole andare a Capri, ma io non sono Di Caprio (Uah)

Troppe pupe vogliono andare in cabrio (Skrrt)

Troppe buche, sfondo la Murciélago

Medusa d’oro sotto la tuta camo

Ch***o un c**o a panettone, ma non è Balocco (Uah)

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco (Ah)

Non parlar male di Niky, ti tiran le orecchie (Mhm)

Bella Fedez, spacca le ex

Non ho relax, ma c’ho i Rolex

Paparazzi sono in giro

Mai dai, c***o, Federico (Ah)

La mia pupa dice: “Grossi rapper, c***i micro”

Se divento scarso puoi dire che ti somiglio

Se vuoi fare il cane assicurati di esser Silvio

Donatella mi matcha il crocifisso (Bih).

Niky Savage nel duetto con Anna

L’ultima frase (“Donatella mi matcha il crocifisso”) è una sua fissazione, dato che è una frase che ha cantato anche in TT LE GIRLZ con Anna. Lì nello specifico ha detto: “Crocifisso matchato alle mutande”.

Tiki-taka, Beşiktaş

Tic-tac, corro, metto il NOS

Zig-zag, alzo motocross, si girano tutte le girls

Giudicami come ti pare e piace

Troppe b!tch, manco piscio in pace

Mollami che non sei mia madre

Crocifisso matchato alle mutande (Savage)

Tu lo sai come sono, mille tipe nei DM

Sono troppo bono, cosa ti devo dire?

Mia madre mi ha fatto playboy, playboy

Vieni che non ti annoi, mi serve solo l’okay

Poi, se mi dici che vuoi, ti cavalco cow-boy, boy

La tua amica dice che non puoi, ma è gelosa, lo sai

Vorrebbe fare ‘ste cose, ma non le farà mai.



A Billboard, Niky Savage ha poi precisato che i suoi testi non possono essere considerati sessisti.

“Quello che ci tengo a dire è che io racconto di esperienze di vita di qualsiasi ragazzo che si diverte con ragazze consenzienti. Non è che io prendo una ragazza e la insulto. Penso che tantissime persone nella propria vita sessuale vivano ciò che io dico nei pezzi, quindi semplicemente io racconto quello in modo scherzoso. Io ho sempre avuto donne che mi hanno fatto capire che parlare in un certo modo era una cosa che in determinati momenti – quando loro lo richiedevano – andava bene”.

Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale è attualmente fidanzato con Roberryc, TikToker e modella fitness da quasi 2 milioni di follower.