Nadir Rustamli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante azero rappresentante del suo Paese all’Eurovision.

Non sarà Tananai il rappresentante dell’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest 2022, anche se qualcuno all’indomani del Festival di Sanremo ci aveva sperato davvero. Il Paese transcaucasico ha deciso di puntare su un artista azero al 100%, Nadir Rustamli, molto famoso al proprio interno e in grado di rappresentare la musica e lo spirito tipico di uno Stato così lontano da noi ma ricco di sorprese e in grado di stupire. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nadir Rustamli

Nadir Rashid oghlu Rustamli è nato l’8 luglio 1999 a Salyan, in Azerbaigian. Appassionato di musica fin da ragazzo, durante gli studi ha imparato a suonare il pianoforte presso la Gulu Asgarov Music School della sua città natale.

Tastiera pianoforte pianola

Nel 2017 dà il via alla sua carriera partecipando a diversi contest musicali. Partecipa così allo Youthvision 2019 come rappresentante del proprio Paese, finendo secondo tra i ventuno concorrenti in gara. Un grande successo per lui, seguito da quello alla seconda edizione di The Voice of Azerbaijan. Anche nel noto format televisivo riesce a ben figurare, arrivando alla vittoria finale grazie al televoto, che lo ha premiato con una percentuale di oltre il 42% dei voti.

Grazie a questo straordinario successo è stato annunciato il 16 febbraio 2022 dalla Ictrimai Television come il rappresentante dell’Azerbaigian all’Eurovision Song Contest di Torino, con possibilità di stupire e, perché no, magari portare a Baku anche la competizione. Non è stato ancora ufficializzato il brano che presenterà durante la kermesse.

Di seguito un video della sua performance in finale a The Voice:

La vita privata di Nadir Rustamli

Sulla vita sentimentale di Nadir Rustamli non si conoscono grandi dettagli. Non sappiamo se abbia una fidanzata o se sia ancora single.

Sai che…

– Nadir si è laureato nel 2021 in business administration presso l’Azerbaijan University of Tourism and Management.

– Ha fatto parte anche di una band.

– Su Instagram Nadir Rustamlin ha un account da decine di migliaia di follower.