Chi è Mezkal di Amici: “Non ho aspettative e non sono estroverso”

Chi è Mezkal, il nuovo cantante di Amici fortemente voluto da Rudy Zerbi? Il ragazzo è stato chiamato dal professore in sostituzione di uno dei suoi allievi (e – nonostante non sia stata ancora mandata in onda la registrazione della sostituzione – grazie a uno spoiler della stessa produzione sappiamo che ha preso il posto di Jore).

Jore è sempre stato considerato da Rudy Zerbi un tipo troppo introverso, ma quando è stata data la parola a Mezkal per descriversi la situazione non è granché cambiata. Le sue prime parole? “Non sono particolarmente estroverso”. E aloooora!



“Non sono particolarmente estroverso, ma sono simpatico, mi piacciono le persone e parlare con gli altri, anche se non amo parlare di me” – ha raccontato Mezkal nel daytime di Amici andato in onda ieri – “Il mio rapporto con la musica è nato a 12 anni quando ho sentito Calling London dei The Clash. Sento di avere un posto anche io nel mondo della musica. Io per tanto tempo mi sono sentito solo, questo perché per tanto tempo – quando mi sono sentito sbagliato e diverso – mi sono escluso per primo, in modo tale che non avessero potuto farlo gli altri con me”.