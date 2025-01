Chi è Marcos Giron, rivale di Sinner agli Australian Open

Jannik Sinner avanza all’Australian Open dopo aver sconfitto Tristan Schoolkate, nonostante un primo set difficile. Nel terzo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron, attualmente al numero 46 del ranking, che ha battuto Hanfmann e Etcheverry per guadagnarsi questa sfida con il numero uno del mondo. Ma chi è Marcos Giron?

Marcos Giron è nato il 24 luglio 1993 nella periferia di Los Angeles. Di origini ispaniche, ha sviluppato fin da giovane una passione per il tennis, vincendo numerosi tornei e entrando nella top 20 del ranking under 18. Oltre al tennis, è appassionato di basket e sogna di diventare un professionista, ma presto si rende conto che il tennis è la sua vera vocazione. Dopo aver frequentato la University of California, Los Angeles (UCLA), riesce a conquistare il titolo nazionale battendo Alexander Sarkissian.

La carriera di Giron, però, è segnata da eventi traumatici, tra cui la separazione dei genitori, che ha faticato ad affrontare, e due infortuni alle anche. Nonostante gli interventi chirurgici e le difficoltà, molti medici dubitavano che potesse tornare a giocare. Tuttavia, Marcos persevera nella riabilitazione, ispirandosi ai suoi idoli, Sampras e Agassi.

Giron riesce a tornare in campo e nel 2019 vince un titolo Challenger a Orlando, segnando il suo ingresso nella top 100 del ranking mondiale. Nel 2020 si qualifica per il Masters 1000 di Cincinnati, continuando così la sua ascesa. Il 2024 si è rivelato particolarmente positivo per lui, raggiungendo il suo best ranking al 37° posto nel mondo e cimentandosi anche nel doppio.

Adesso, Giron è pronto per affrontare la sfida con Jannik Sinner, un match che rappresenta un traguardo importante nella sua carriera. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, Giron è riuscito a mantenere viva la sua passione per il tennis e ora ha l’opportunità di mettersi alla prova contro uno dei migliori tennisti al mondo nell’ambito di un prestigioso torneo come l’Australian Open.