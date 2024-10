Chi è Marco Bucci, il nuovo presidente della Liguria dopo le elezioni regionali

Dopo un scrutinio molto serrato, Marco Bucci è stato eletto nuovo presidente della Regione Liguria, superando di poche migliaia di voti il principale avversario, il candidato del campo largo Andrea Orlando. Bucci, genovese di 65 anni, conferma la leadership del centrodestra nella regione, che è andata al voto anticipato a causa del terremoto giudiziario che ha portato alle dimissioni dell’ex governatore Giovanni Toti.

Bucci ha una laurea in chimica e farmacia e ha trascorso parte della sua carriera lavorativa tra Europa e Stati Uniti in ruoli manageriali di rilievo. Dal 2015 al 2017, è stato amministratore unico di Liguria Digitale, e nel giugno 2017 è stato eletto sindaco di Genova, riconfermato cinque anni dopo. La coalizione di centrodestra, guidata dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha puntato su di lui per evitare una sconfitta e garantire la riconferma al governo regionale.

Nonostante i problemi di salute legati a un tumore alla pelle, Bucci ha accettato la sfida. A giugno, è stato operato per una metastasi linfonodale, ma il 3 settembre ha annunciato di aver completato 30 sedute di radioterapia. Poi, l’11 settembre, ha condiviso su Facebook la sua decisione di candidarsi, inizialmente indeciso per “rispettare l’impegno preso con i genovesi” e per le sue condizioni di salute. Si è candidato convinto che fosse necessario continuare il lavoro di crescita e sviluppo iniziato nel 2015 e mantenere la visione di una Genova protagonista dal 2017.

Bucci ha evidenziato l’importanza di non interrompere i progetti e le opere avviate, che hanno restituito orgoglio e una grande prospettiva internazionale alla Liguria. Ha poi garantito che continuerà a lavorare seguendo le indicazioni mediche, dimostrando determinazione e impegno.

La campagna elettorale l’ha portato fino al giorno delle elezioni, dove lo scrutinio è proseguito. Con un centinaio di sezioni ancora da scrutinare, il recupero per la sua candidatura da parte di Orlando è apparso impossibile. Infine, Bucci ha ricevuto l’investitura dai leader del centrodestra e un augurio di buon lavoro da parte di Orlando.