Chi è Manfredi Palmeri: Il Consigliere Regionale Lombardo Indagato per l’Inchiesta sugli Ultras a Milano

Scossone nel centrodestra lombardo con l’inchiesta su ultras di Milan e Inter, che coinvolge Manfredi Palmeri, consigliere regionale e comunale a Milano. Palmeri è accusato di corruzione tra privati riguardo a un imprenditore, con l’intento di garantirsi l’aggiudicazione dell’appalto per i parcheggi dello stadio San Siro. Secondo la Procura di Milano, avrebbe ricevuto vantaggi da Mauro Russo e Gherardo Zaccagni, legate a numerose intercettazioni.

Una delle intercettazioni indica un pagamento di 20 mila euro: Zaccagni avrebbe suggerito di pagare le spese per la campagna elettorale di Palmeri in cambio dei concerti. Nella seconda, risalente a dicembre 2023, Zaccagni menziona un’opera d’arte del valore di 10 mila euro regalata a Palmeri. La polizia ha pedinato un familiare di Zaccagni che si recava a consegnare il quadro presso l’abitazione di Palmeri, successivamente sequestrato.

Palmeri è sotto inchiesta per il suo ruolo nella M-I Stadio srl, ente responsabile della gestione dello stadio Meazza, con l’accusa di essere stato corrotto per affidare i parcheggi alla società Kiss and Fly durante la stagione estiva 2024, particolarmente affollata per i concerti. Eletto nel 2023 come capolista nella lista di Letizia Moratti, Palmeri ha una lunga carriera politica a Milano, iniziata nel 2001 come consigliere comunale, e ha ricoperto vari ruoli, tra cui Presidente del Consiglio comunale di Milano dal 2006 al 2011.

Nato nel 1974 a Palermo, Palmeri vive a Milano dal 1993 e ha maturato esperienze nel settore dei servizi e nella consulenza direzionale. Ha anche avuto un coinvolgimento significativo nel progetto UCLF 2016 per la UEFA Champions League e ha servito in diverse commissioni comunali e nazionali, inclusa quella per EXPO 2015.

Questo scandalo mette in evidenza potenziali collusioni tra politica e affari nel mondo dello sport, sollevando interrogativi sulla trasparenza della gestione degli appalti pubblici e pongono sotto esame le relazioni tra i rappresentanti politici e le attività commerciali legate allo sport e all’intrattenimento. La situazione di Palmeri rappresenta un fatto di grande interesse per la stampa e l’opinione pubblica, tanto all’interno della Lombardia quanto a livello nazionale.