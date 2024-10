Chi è Maica Benedicto, la concorrente spagnola del Grande Fratello

All’inizio di settembre, durante il Festival della Televisione di Vitoria-Gasteiz, il presentatore Jorge Javier Vázquez ha svelato l’identità della prima concorrente del Gran Hermano: Maica Benedicto. Maica, 25 anni, originaria di Cartagena (Murcia), è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica, ma è anche una modella affermata sui social media, dove ha iniziato la sua carriera come influencer. Due anni fa, è stata eletta Miss Turismo Spagna 2022, rappresentando il settore turistico spagnolo in Sri Lanka.

Quella al Gran Hermano non è la sua prima esperienza in televisione; qualche mese fa ha partecipato al programma Ailoviu su La7Tv e ha anche recitato in vari spot pubblicitari. Maica ha diverse passioni, tra cui la moda, lo shopping e l’equitazione, e adora viaggiare; nell’ultimo anno ha visitato Roma e Milano. Ha dichiarato di essersi trasferita temporaneamente a Milano per lavorare come modella, evidenziando il suo amore per l’Italia. Inoltre, sembra che Maica parli decentemente italiano, il che potrebbe facilitare la sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

Dopo aver scoperto di essere stata selezionata per il Gran Hermano, Maica ha condiviso i suoi pensieri: “Mi piacerebbe avervi qui con me, così da poter condividere la felicità che provo. Non smettete mai di credere nei vostri sogni e di porvi obiettivi; tutto può diventare realtà se non smettete di sognare. Non bisogna mai arrendersi, perché proprio quando sembra che non ci siano più possibilità, accade qualcosa.”

Ha anche espresso gratitudine per l’opportunità di partecipare al programma, ringraziando il team e il pubblico che sostiene la trasmissione. Maica si descrive come una donna trasparente, grintosa e appassionata, lasciando che siano gli altri a giudicare il suo carattere. È serena di natura, ma avverte che se qualcuno le metterà i piedi in testa, ci saranno delle conseguenze. Promette di dare il massimo per garantire un’edizione memorabile del programma.