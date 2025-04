Chi è Luis Henrique, ultimo obiettivo di mercato dell’Inter

L’Inter sta puntando su Luis Henrique, giovane esterno offensivo del Marsiglia, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra nerazzurra, attualmente impegnata in tre competizioni e reduce da una significativa vittoria contro il Bayern Monaco nei quarti di Champions League, ha già avviato le trattative per il prossimo calciomercato. Il presidente Giuseppe Marotta ha commentato il potenziale acquisto, definendo Henrique un buon giocatore e confermando che il club sta monitorando vari profili.

Luis Henrique, 23 anni, è diventato un titolare fisso con il Marsiglia sotto la guida di De Zerbi, segnando 9 gol e fornendo 8 assist in 30 presenze tra campionato e coppa nazionale. Arrivato in Francia nel 2020 dai brasiliani del Tres Passos per circa 8 milioni, ha affrontato delle difficoltà nella sua prima stagione europea, che lo hanno portato a un prestito al Botafogo per un anno e mezzo. Al suo ritorno, ha mostrato un notevole miglioramento, guadagnandosi spazio nella squadra e apprezzamento per la sua versatilità.

Luis predilige giocare come esterno alto a destra, rientrando per calciare con il sinistro, ma è in grado di adattarsi anche a diverse posizioni, incluso come esterno di centrocampo. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra destinata a crescere con l’andare della stagione. Così, l’Inter sta seguendo attentamente la situazione di Henrique in vista del futuro rinforzo della squadra.