Chi è Luis Hasa, il primo acquisto del calciomercato del Napoli

Il Napoli è pronto a completare il primo acquisto del calciomercato di gennaio: Luis Hasa, trequartista prelevato dal Lecce, dopo che il club salentino lo aveva acquisito dalla Juventus la scorsa estate. Hasa, 21 anni, è un talento delle giovanili italiane e prossimamente sosterrà le visite mediche per poi firmare un contratto con il Napoli, con un costo di circa 500mila euro per il suo cartellino.

Nato a Sora, in provincia di Frosinone, da genitori albanesi, Hasa è stato uno dei protagonisti del recente successo dell’Italia al Mondiale Under 19 del 2023, dove ha fornito un assist decisivo in finale. Le sue buone prestazioni gli hanno garantito la convocazione in Under 21 e l’interesse di diversi club di Serie A, mentre il Lecce lo ha ingaggiato per un milione di euro, riscuotendo anche il 30% sulla futura rivendita dalla Juventus, che ora incasserà circa 125mila euro.

Hasa ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Juventus, dove ha dimostrato la sua versatilità ricoprendo vari ruoli sulla trequarti e a centrocampo. Il suo debutto con la prima squadra è avvenuto ad agosto 2023 in un’amichevole contro l’Atalanta, in cui ha giocato come mezzala. Tuttavia, non ha mai esordito in Serie A, venendo impiegato nell’Under 23, in Serie C, dove ha collezionato 32 presenze, due gol e sei assist nella scorsa stagione.

La sua esperienza al Lecce è stata segnata da diversi infortuni, e il suo esordio in squadra è avvenuto solo in Coppa Italia, nei dieci minuti finali della partita contro il Sassuolo. Ora, Hasa si appresta a intraprendere una nuova avventura con il Napoli, dove l’allenatore Antonio Conte lo valuterà durante gli allenamenti, decidendo poi se integrarlo in rosa o mandarlo in prestito per acquisire più esperienza sul campo. Questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità per Hasa di dimostrare il suo valore e di crescere come calciatore.