Chi è l’ex ministro del PD con radici nel PCI?

Andrea Orlando e Marco Bucci sono i principali candidati per le elezioni regionali in Liguria, fissate per il 27 e 28 ottobre. I sondaggi indicano Orlando, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Patto Civico Riformista e varie liste civiche, in vantaggio rispetto a Bucci. La candidatura di Orlando è stata ufficializzata il primo settembre e rappresenta un tentativo del centrosinistra di creare una nuova leadership regionale dopo la caduta della giunta di centrodestra di Giovanni Toti.

Andrea Orlando, nato nel 1969 alla Spezia, ha iniziato la sua carriera politica nel Partito Comunista Italiano e ha fatto il suo ingresso in Consiglio comunale nella sua città natale nel 1990. Ha poi proseguito la sua carriera nel PDS e nel 2006 è stato eletto alla Camera dei Deputati. Orlando ha ricoperto tre incarichi ministeriali: Ministro dell’Ambiente tra il 2013 e il 2014, Ministro della Giustizia dal 2014 al 2016 e Ministro del Lavoro dal 2021 al 2022. È stato rieletto alla Camera nel 2022 ed è considerato un sostenitore della coalizione Pd-Terzo Polo-Movimento 5 Stelle.

Il programma di Andrea Orlando per la Liguria comprende una serie di proposte significative. Per affrontare il dissesto idrogeologico, intende istituire un’agenzia specifica. In campo sanitario, punta a migliorare le condizioni di lavoro e integrare gli organici ospedalieri, pianificando investimenti per l’edilizia sanitaria e la gestione delle liste d’attesa. Sottolinea l’importanza della figura dello psicologo territoriale nel sistema sanitario.

Per quanto riguarda l’industria, Orlando propone lo sviluppo del Parco Tecnologico degli Erzelli e il rafforzamento delle piccole e medie imprese innovative, migliorando il coordinamento tra i finanziamenti disponibili. Un’altra proposta importante riguarda l’introduzione di una legge sul salario minimo fissato a 9 euro lordi all’ora e il supporto per l’assunzione di giovani e donne. In ambito agricolo, il candidato intende snellire le pratiche burocratiche regionali e potenziare il controllo da parte degli ispettorati agrari.

L’imminente sfida elettorale rappresenta, quindi, un momento cruciale per il futuro della Regione Liguria, con due candidati che incarnano visioni e approcci difformi.