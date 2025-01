Chi è l’ex fidanzata celebre?

Marco Rossetti, nato a Roma l’8 settembre 1985, torna sugli schermi di Rai 1 come protagonista della seconda stagione di “Black Out – Vite sospese”. Con il suo talento e carisma, si è affermato come uno degli attori più apprezzati della televisione italiana. La sua passione per la recitazione inizia da adolescente, e dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2011, Rossetti debutta nel teatro nel 2005 e successivamente in televisione con “Distretto di Polizia”.

Nel corso degli anni, ha avuto ruoli significativi in serie di successo come “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti” e “Squadra Mobile”. Il riconoscimento arriva con il ruolo di Damiano Cesconi in “Doc – Nelle tue mani”, affiancato da Luca Argentero, seguita dalla partecipazione a “Un passo dal cielo” e al recente “Black Out – Vite sospese”. Oltre al successo in TV, Rossetti ha recitato anche in film come “Scontro di civiltà” e “Nomi e cognomi”.

Prima di intraprendere la carriera di attore, ha avuto un passato sportivo, praticando pugilato e giocando per dieci anni in Serie B di pallanuoto. Queste esperienze sportive gli hanno conferito disciplina e determinazione, doti che trasmette ora nel suo lavoro. Per quanto riguarda la vita privata, Marco Rossetti ha avuto una relazione con l’attrice Beatrice Arnera, conosciuta durante un provino. La loro intensa storia d’amore, però, si è conclusa durante il lockdown, quando Rossetti ha dichiarato che la convivenza forzata ha messo a dura prova il loro rapporto. Beatrice Arnera ora è felice con Andrea Pisani e ha un figlio. Attualmente, non si hanno notizie di una nuova relazione per Marco Rossetti, che risulta essere single.

Con “Black Out – Vite sospese 2”, Rossetti continua a conquistare il pubblico, dimostrando di essere uno dei volti più promettenti della fiction italiana. La sua carriera, costruita con impegno e passione, è un esempio di come il talento possa portare a risultati notevoli nel mondo dello spettacolo.