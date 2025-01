Chi è l’ex compagno miliardario di Nancy Brilli: Pupi D’Angieri

Nancy Brilli, attrice amata dal pubblico italiano, ha avuto una lunga relazione con Pupi D’Angieri, un imprenditore di successo e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize. D’Angieri è noto per il suo fascino discreto e per una carriera caratterizzata da esperienze significative. Secondo Forbes, è tra i seicento uomini più ricchi del mondo. Prima di dedicarsi alle relazioni internazionali, ha ricoperto ruoli importanti, incluso quello di braccio destro di Yasser Arafat e ha avuto incontri con Saddam Hussein durante la prima Guerra del Golfo. Le radici siciliane della sua famiglia raccontano una storia di resistenza: durante la Seconda Guerra Mondiale, il nonno di Pupi e la sua compagna furono perseguitati dai nazifascisti, riuscendo a scappare e a emigrare in America prima di tornare in Italia.

D’Angieri ha conosciuto Nancy Brilli nel 2017, dando vita a una delle relazioni più affascinanti nel mondo dello spettacolo. Entrambi hanno mantenuto un profilo basso, lontano dalle dinamiche del gossip, scegliendo di vivere il loro amore in modo intimo e riservato. Tuttavia, durante un’apparizione nel programma “La volta buona” nel gennaio 2025, Brilli ha rivelato di essere tornata single e di voler ritrovare l’amore, segnalando una possibile conclusione della loro storia.

Prima di incontrare Pupi, Nancy Brilli ha avuto altre relazioni che hanno attirato l’attenzione dei media. È stata sposata con l’attore Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Successivamente, ha avuto un legame con il regista Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi, dal quale ha avuto un figlio, Francesco, oggi ventiquattrenne. La sua vita sentimentale ha incluso anche una relazione con il cantautore Ivano Fossati e un lungo legame di quindici anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Pupi D’Angieri, con la sua carriera impressionante e il suo impegno nelle relazioni internazionali, ha lasciato un segno anche nel cuore di Nancy Brilli, creando un capitolo significativo nella sua vita sentimentale. La discrezione di entrambi ha reso la loro relazione ancora più affascinante, nonostante la notorietà dell’attrice.