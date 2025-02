Chi è Lam Magok Biel Ruei, la vittima di Almasri che ha denunciato Meloni, Piantedosi e Nordio?

Lam Magok Biel Ruei, vittima del generale libico Osama Almasri, ha presentato una denuncia contro il Governo italiano, coinvolgendo i Ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi. Biel Ruei, 32enne sudanese attualmente ospitato presso Baobab Experience, accusa il Governo di favoreggiamento, sostenendo che sia stato permesso ad Almasri di sfuggire alla giustizia nonostante l’esistenza di un mandato di arresto della Corte penale internazionale.

Secondo la denuncia, la “inerzia” del Ministro della Giustizia è evidente, poiché non è stata richiesta la custodia cautelare per Almasri, mentre il Ministro dell’Interno avrebbe facilitato il ritorno del torturatore libico in patria, dopo aver firmato un decreto di espulsione e organizzato un volo di Stato. Lam Magok Biel Ruei, che ha subito torture e ha testimoniato riguardo alle brutalità di Almasri, ha identificato il suo aguzzino in un’intervista trasmessa dal programma Piazza Pulita.

L’avvocato Francesco Romeo, che assiste Biel Ruei, ha sottolineato l’importanza di un comunicato della Corte penale internazionale, datato 22 gennaio 2025, secondo cui le autorità italiane erano a conoscenza del mandato di arresto. Inoltre, sarebbe stato richiesto alla Corte di non commentare pubblicamente l’arresto di Almasri, evidenziando ulteriormente la consapevolezza del Governo italiano riguardo alla situazione.

Biel Ruei cerca giustizia per le torture subite e la denuncia rappresenta un passo significativo nella richiesta di responsabilità da parte delle autorità italiane nei confronti di Almasri.