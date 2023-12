chi è l’allievo di successo voluto da Zerbi

Entra a far parte della 23esima edizione di Amici il cantante Malìa, artista già noto che vanta milioni di stream.

Stando alle anticipazioni riferite da Amici News, nella scuola più famosa d’Italia sbarca un nuovo cantante altrettanto famoso. Noto per la sua hit Maiorca, viene scelto da Rudy Zerbi il giovane concorrente Malìa, che entra (ovviamente) nella categoria canto.

La new entry di Amici 23

Sarà la nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda domenica 17 dicembre su Canale 5, a confermare quanto anticipato da Amici News su Twitter. Petit e Sofia sono salite sul gradino più alto della classifica delle gare rispettivamente di canto e di ballo, ma a stupire è l’ingresso del già noto artista.

Come scrive la pagina, “il nuovo allievo Malìa è stato proposto da Rudy, l’altro da Anna, si sono sfidati e ha vinto il primo”. E’ stato quindi Rudy Zerbi a volere fortemente il giovane cantante, che comunque non sostituirà nessuno ma verrà integrato nella classe come elemento aggiuntivo.

Chi è Malìa?

Nel mondo della musica però, il nome di Malìa non è del tutto nuovo. Il cantante ha già un buon seguito grazie al suo brano intitolato Maiorca, che vanta numerosi stream su Spotify.

Si tratta di certo della sua canzone più conosciuta di cui, in occasione dell’inaspettata novità, Amici News ha pubblicato un breve video in cui si vede l’artista cantare il proprio brano. “Il pezzo è una HIT sicuramente, vedremo come andrà avanti questo “Malia””, scrive la pagina della scuola di Maria De Filippi su X.