Chi è la voce di Topo Gigio che canta in duetto con Lucio Corsi

Questa sera, Lucio Corsi ha duettato con Topo Gigio sulle note di “Nel Blu Dipinto Di Blu” di Domenico Modugno, un evento che segna una novità storica poiché è la prima volta che un pupazzo canta con un essere umano. Dietro la voce di Topo Gigio c’è Leo Valli, doppiatore del personaggio da 15 anni. Valli ha raccontato come, durante un casting a Milano, ha incontrato Maria Perego, la creatrice di Topo Gigio, che gli chiese se fosse in grado di interpretare la voce del famoso topolino. Sebbene inizialmente non avesse esperienza, Valli ha accettato la sfida, supportato da una vocal coach, e ha iniziato a lavorare sul personaggio nel 2010.

Durante il duetto, Leo Valli sarà dietro le quinte mentre Lucio Corsi e Topo Gigio interpreteranno la canzone sul palco del Teatro Ariston, con l’animazione del pupazzo realizzata da tre persone all’interno di un teatrino. La performance rappresenterà la versione “classica” del brano e, se interpellato, Topo Gigio risponderà alle domande di Carlo Conti. Questa esibizione ha una connotazione emotiva, poiché Domenico Modugno fu la prima voce di Topo Gigio nel 1959. L’evento sottolinea l’innovativa fusione di intrattenimento per adulti e bambini, mentre il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un momento unico, in cui il pupazzo più amato della televisione italiana canta una canzone iconica, celebrando così la storia della musica e della televisione.