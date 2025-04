Chi è la scolopendra italiana e cosa la rende così affascinante?

La scolopendra italiana è un artropode affascinante che si nasconde nel terreno umido e ombroso del nostro Paese. Conosciuta come centopiedi fasciata, questo miriapode presenta tra le 20 e le 40 zampe e ha un corpo lungo e piatto, con una corazza lucida che può variare dal marrone scuro al rosso, con sfumature verdastre o blu. Ama rifugiarsi in ambienti silenziosi e umidi, come sotto sassi, tra foglie bagnate o in legno marcio, e si trova prevalentemente nelle zone montuose e collinari del centro e sud Italia.

Predatrice efficace, la scolopendra italiana si nutre di insetti, ragni, larve e talvolta di piccole lucertole o topolini, catturando la preda con zanne velenose che la paralizzano. Di giorno tende a nascondersi, mentre di notte diventa attiva e agile, capace di cambiare direzione rapidamente e muoversi con velocità.

Il morso della scolopendra italiana, pur essendo doloroso e simile a una puntura di vespa, non è generalmente pericoloso per un adulto sano. Il rischio di essere morsi aumenta se si tenta di maneggiarla, quindi è opportuno comportarsi con cautela. In caso di morso, è consigliato mantenere la calma, lavare la ferita e applicare ghiaccio, monitorando eventuali sintomi gravi.

Questo animale notturno suscita curiosità e timore, anche perché gli incontri con esso sono rari. La scienza si interessa alla scolopendra italiana per studiare il suo ruolo nell’ecosistema e analizzare il suo veleno.