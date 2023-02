Chi è la persona che ogni mattina incontriamo allo specchio? Quanto ci riconosci…

Chi è la persona che ogni mattina incontriamo allo specchio? Quanto ci riconosciamo nel nostro sguardo e quanto ci vorremmo diversi da come siamo?

“Cieli in fiamme” è la storia di Niccolò, diciottenne con una storia famigliare complicata e un fare arrogante che lo aiuta a sentirsi libero. Ma la sua cattiveria non fa che spingerlo sempre più in un destino già scritto: quello del padre, Riccardo, un uomo al capolinea che vorrebbe il perdono del figlio.

“Cieli in fiamme” è il nuovo, potente romanzo di Mattia Insolia, in cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi. Un’analisi originale ed esplosiva che arriva dritta come una freccia.

In libreria e negli store online dal 7 febbraio 🔥