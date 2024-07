chi è la donna che ha rubato il cuore dell’ex cavaliere

Poche ore fa un noto cavaliere di Uomini e Donne è tornato sui social per fare una rivelazione sorprendente al suo pubblico. Ernesto Russo ha infatti dichiarato di aver finalmente incontrato l’amore, una donna che risponde al nome di Marta.

Ernesto Russo

Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito a questa nuova relazione.

Uomini e donne: Ernesto Russo trova l’amore fuori dal programma

Ernesto Russo è il nome di un cavaliere che ha davvero fatto parlare di sé nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Ha infatti avuto diverse relazioni, ma nessuna di queste sembra essere andata per il verso giusto.

Ernesto e Marta

A causa di alcuni malintesi insorti nell’ultimo periodo del programma ha inoltre dovuto lasciare la trasmissione, in quanto è stata messa in dubbio la sua credibilità. Ernesto non si è però mai dato per vinto e ha continuato a urlare la sua innocenza sui social.

Qualche ora fa l’uomo è tornato sui social in quanto ha voluto dare in prima persona una notizia che molto probabilmente si sarebbe poi diffusa a macchia d’olio nei giorni seguenti. Il Cavaliere ha infatti fatto sapere come non metterà mai più piede nello studio di Uomini e Donne in quanto, al suo fianco, è finalmente arrivata una persona che gli ha permesso di riscoprire le bellissime note dell’amore.

Chi è la nuova fidanzata di Ernesto?

Ernesto ha quindi ringraziato tutti i suoi follower per l’affetto e la solidarietà che questi sono riusciti a dimostrargli nel corso dell’ultimo periodo. Proprio per questa ragione ha voluto fare un’importante rivelazione, dichiarando di essersi innamorato di una ragazza intraprendente è dotata di moltissime virtù.

Ernesto e Marta

La fortunata di cui parliamo risponde al nome di Marta. Si tratta di una signora molto elegante, dai lunghi capelli biondi e dallo sguardo intenso. Proprio per questa ragione l’uomo si è definito ufficialmente fidanzato e ha deciso di dedicarle diverse storie dove compaiono foto insieme e canzoni molto romantiche. Frequento una donna, sono ufficialmente fidanzato. Ho conosciuto questa persona che si chiama Marta, mi piace molto, ci siamo conosciuti a delle serate che faccio. È più piccola, ha 35 anni, io ne ho 48, ma è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza. E’ festaiola, abbiamo tante cose in comune. Stiamo insieme da fine Maggio, ci siamo frequentati per un po’. Io la trovo bellissima. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma sono stati vergognosi alcuni insulti di certe donne sul suo aspetto fisico.

Qualcuno, quindi, potrebbe aver avuto da dire in merito agli scatti pubblicati dal cavaliere, che però è fiero del suo amore e non si fa di certo condizionare dal giudizio degli altri. Non possiamo far altro se non augurare loro il meglio.