Chi è Kelly Doualla, giovane promessa dell’atletica italiana

Kelly Ann Doualla sta emergendo come una stella dell’atletica italiana. A soli 15 anni, ha stabilito un nuovo record europeo Under 18 nei 60 metri con un tempo di 7″23 ad Ancona. Originaria di Pavia, da genitori camerunensi, vive a Sant’Angelo Lodigiano e si allena con il Cus Pro Patria Milano, sotto la guida del coach Walter Monti, che le fa correre anche contro ragazzi più grandi.

Doualla ha iniziato la sua carriera agonistica precocemente, conquistando visibilità nel 2022 ai Giochi Studenteschi, dove ha registrato un tempo di 9″79 negli 80 metri, superando persino il vincitore maschile della sua categoria, distanziando di 30 metri la seconda classificata. Nel maggio scorso, ha partecipato a una gara di 100 metri a Brescia, chiudendo con un tempo di 11″73. La velocista, però, non si ferma alla corsa; è anche una promettente atleta nel salto in lungo, con un record personale di 6,24 metri.

Kelly ha già avuto l’opportunità di partecipare a raduni delle nazionali giovanili italiane e gli esperti la considerano in grado di competere ben presto in ambiti di alto livello. La sua carriera ricorda quella di Gout Gout, un giovane talento australiano della velocità, e molti la vedono già come la nuova grande promessa dell’atletica, paragonandola a campioni come Usain Bolt. La sua crescita e i risultati ottenuti la pongono sotto i riflettori, lasciando ben sperare per il futuro della velocista.