Chi è Kaze, l’artista dell’Eurovision 2023

Kaze: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’artista che scelta per leggere i voti dell’Italia all’Eurovision 2023.

Cambia il volto dell’Italia all’Eurovision. E non solo sul palco. Dopo due anni con Carolina Di Domenico come nostra spokesperson, ossia la persona che ha il compito di leggere i voti durante la finale, nel 2023 questo onore toccherà a un’artista di straordinario talento: Kaze, cantante e attrice che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni grazie alla partecipazione ad alcune importantissime serie televisive. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kaze: biografia e carriera

Paola Gioia Kaze Formisano, questo il suo vero nome, è nata a Nairobi, in Kenya, da madre originaria del Burundi e padre napoletano. Classe 1994, è cresciuta durante l’infanzia in Burundi. Si è trasferita in Italia all’età di 11 anni e ha studiato infermieristica, senza mai rinunciare alla sua grande passione: la musica.

Cantante sul palco

Fin da ragazza ha studiato musica e parallelamente anche recitazione. Ha debuttato come cantante nel coro della propria parrocchia, mentre ha recitato per la prima volta in una piccola compagnia teatrale. Il suo esordio sul piccolo schermo è arrivato con un piccolo ruolo all’interno del film Anni da cane, una produzione Amazon Originals, nel 2021.

Qualche mese dopo ha firmato un contratto con Universal/Island Records, e ha dato il via alla sua carriera musicale. Per due volte ha partecipato a Sanremo Giovani, senza riuscire ad arrivare in finale. Non si è però arresa e ha continuato nel corso dei mesi a pubblicare singoli di discreto successo, tra cui Sad. Nel 2023 è stata quindi annunciata come voce dell’Italia all’Eurovision. Un grande onore conquistato con merito.

La vita privata di Kaze

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale, ma secondo quanto trapela dai social non è single. Ha un fidanzato di cui però non conosciamo il nome e nemmeno il volto.

Sai che…

– Kaze ha origini kenyote.

– Durante la pandemia ha lavorato tra reparti Covid e pronto soccorso.

– Nel 2022 ha recitato nella serie televisiva Call My Agent Italia, recitando nel ruolo di Sofia De Rosa.

– Su Instagram Kaze ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower.