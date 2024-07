Chi è Jules Bouyer, il tuffatore francese che sta facendo impazzire tutti alle Olimpiadi di Parigi

Jules Bouyer è un tuffatore francese che ha catturato l’attenzione dei media e non solo in seguito ad alcune sue immagini andate in onda durante le Olimpiadi di Parigi. Se il nostro Thomas Ceccon ha conquistato 10 milioni di visualizzazioni grazie ai suoi addominali, il collega francese ha totalizzato dozzine di articoli in giro per il mondo per altro. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo: ne hanno parlato negli Stati Uniti d’America su TMZ, in Australia sul portale Perth e anche il nostro Roberto D’Agostino su Dagospia gli ha dedicato un pezzo.

Il 22enne francese in coppia col suo collega ha conquistato una medaglia di bronzo per il tuffo sincronizzato, ma avrebbe meritato l’oro.

Classe 2002, questa di Parigi è la sua prima Olimpiade.

French diver Jules Bouyer became an internet sensation at the 2024 Paris Olympics with his swimwear choice, which left little to the imagination. pic.twitter.com/HMTB1s6tvN — Bored Panda (@boredpanda) July 30, 2024

Il suo compagno di tuffi con cui ha conquistato un bronzo si chiama Alexis Jandard