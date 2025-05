Chi è Jesper de Jong, prossimo avversario di Sinner agli Internazionali 2025

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista olandese ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina il 10 maggio, guadagnandosi così la sfida al terzo turno del Masters 1000 di Roma. De Jong, 24 anni, classe 2000, ha cominciato ad affacciarsi nel tennis professionistico negli ultimi anni. Ha già incontrato Sinner al terzo turno degli ultimi Australian Open, dove Sinner ha vinto facilmente in tre set con un punteggio di 6-2.

L’esordio di De Jong negli Slam risale al 2022 a Melbourne, dove è stato eliminato nelle qualificazioni. Le sue sei successive apparizioni in qualificazione non hanno avuto successo, ma nel 2024 ha finalmente raggiunto la fase finale di uno Slam. Ha ottenuto i suoi successi principali a livello Challenger, vincendo due tornei: nel 2021 a Almaty, in Kazakistan, e nel 2023 al Kozerki Open in Polonia.

De Jong è noto per la sua agilità negli spostamenti; tuttavia, ha difficoltà nel colpire con efficacia dalla linea di fondo, in particolare con il rovescio, che è considerato il suo punto debole. Il suo colpo migliore è il dritto, mentre al servizio riesce a mantenere una buona continuità con la prima, sebbene non crea particolari problemi agli avversari. Recentemente, De Jong ha raggiunto il suo best ranking, posizionandosi al 93° posto nella classifica ATP.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com