Simo Veludo è il vincitore del Festival di Castrocaro 2021 con il brano Mutande: la classifica finale dell’evento.

La sessantaquattresima edizione del Festival di Castrocaro è terminata con la vittoria di Simo Veludo. 27enne cantautore torinese, ha avuto la meglio su Sintesi, superata grazie alla votazione relativa ai brani inediti. La sua Mutande è infatti risultata più per la giuria molto convincente. Adesso potrò esibirsi dal vivo alle audizioni per un posto nella sezione Giovani della 72esima edizione di Sanremo.

Chi è Simo Veludo

Simone Veludo è un giovane cantautore originario di Moncalieri, in provincia di Torino. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a suonare la chitarra classica alle scuole medie, e dopo diverse avventure in alcune band inizia il suo percorso solista nel 2017. Amante del cantautorato italiano, non disdegna l’elettronica e l’hip hop, e fin da subito inizia a tentare la fortuna in numerosi concorsi.

Nel 2020 prende parte ai casting di X Factor, ottenendo tre giudizi positivi su quattro, ma non riesce a passare alla fase finale delle selezioni. Nonostante questa delusione, non si abbatte e prova subito l’avventura a Castrocaro, arrivando fino alla vittoria grazie al singolo Mutande. Di cosa parla la sua canzone? Lo ha spiegato lo stesso artista: “All’interno ci ho messo più esperienza personale possibile. Ho scelto di presentare un pezzo autentico, racconta di una storia non a lieto fine. La solita storia, vissuta però dal mio punto di vista, il che la rende unica e molto personale“. Di seguito il post ufficiale con le foto della vittoria:

La classifica finale di Castrocaro 2021

Simo Veludo e Camilla Giorgia Bernabò, detta Sintesi, sono stati i protagonisti indiscussi della finale di Castrocaro. Arrivati alla fase finale con lo stesso punteggio, si sono affrontati fino alla fine con grande lealtà, ma nella votazione conclusiva ha avuto la meglio Veludo grazie al suo inedito.

Ottava nella classifica finale è arrivata Namida con il brano Tagadà, davanti a Federica Marinari con Dimenticato (mai). Sesto posto per Mirall con Padre nostro, tra le artiste più attese, mentre quinti sono arrivati i Vita Parallele con Scorpione, preceduti da Leo Meconi con Fino all’alba. Sul podio Bandito con Romantico cronico, vincitore anche del Premio Siae.