Chi è il topo canguro: informazioni, caratteristiche e curiosità

Hai mai sentito parlare del topo canguro? Questo roditore affascinante, appartenente alla famiglia degli Eteromiidi, presenta caratteristiche uniche che lo rendono simile a un incrocio tra un roditore e un marsupiale, grazie alle sue lunghe zampe posteriori che gli permettono di saltare anche oltre un metro. Nonostante il nome, ha poco in comune con i marsupiali. Le sue zampe anteriori sono più piccole e servono per afferrare il cibo, mentre la coda, lunga quanto la metà del corpo, è utile per mantenere l’equilibrio e immagazzinare riserve di grasso.

Questo animale vive in habitat aridi e pre-desertici, come California e Nevada, dove il suo manto grigio-avana gli consente di mimetizzarsi. Scava tane nella sabbia per proteggersi dai predatori, tra cui donnole e coyote. La sua dieta è principalmente granivora, composta da semi, radici e foglie, e può occasionalmente includere insetti.

Sebbene il topo canguro sia un animale affascinante, non è adatto come animale domestico. Essendo un animale selvatico, è difficile da addomesticare e ha esigenze specifiche in termini di calore, luce e spazio. Inoltre, la sua dieta è complessa e varia con gli alimenti disponibili negli Stati Uniti. La cattura di questo roditore selvatico può causare stress e potenzialmente portare alla morte, e inoltre è una specie a rischio di estinzione. Pertanto, è sconsigliato adottare un topo canguro come animale domestico.