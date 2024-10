Chi è il nuovo interesse amoroso?

Chiara Ferragni, l’influencer cremonese, sembra avere una nuova fiamma: Giovanni Tronchetti Provera, erede del clan Pirelli. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal sito Dagospia, Ferragni ha avviato una “affettuosa amicizia” con Tronchetti Provera dopo la rottura con Silvio Campara. La Ferragni, famosa per la sua vita social, avrebbe archiviato il suo matrimonio con Fedez e non si sarebbe persa d’animo dopo la fine della breve relazione con Campara, imprenditore di Golden Goose, che non sembrava apprezzare molto la notorietà della Ferragni.

Giovanni Tronchetti Provera è nato nel 1983 a Milano ed è figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, ha scelto di seguire le orme del padre, che è stato parte integrante della Pirelli dal 1987. Giovanni ha studiato Business Management alla London English School e, dal 2008, ha collaborato a diversi progetti all’interno del Gruppo Pirelli. Negli anni, ha ricoperto ruoli importanti, tra cui quello di controller finance e investimenti e project manager. Dal 2017 al 2023 ha fatto parte del consiglio di amministrazione e attualmente è executive vice president in ambiti come Prestige, Motorsport, sostenibilità e nuove mobilità, oltre ad essere amministratore della Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.

Il portale Dagospia ha riportato che Giovanni Tronchetti Provera è anch’esso reduce da una separazione, essendo single dopo la fine del suo matrimonio con Nicole, dal quale ha avuto tre figli. La notizia di questa nuova amicizia tra Ferragni e Tronchetti Provera ha destato l’attenzione e i gossip, poiché entrambi stanno affrontando le conseguenze delle loro passate relazioni. Milano è in fermento per questa nuova connessione, confermando che Ferragni non si è lasciata abbattere dalla sua vita sentimentale turbolenta e sembra pronta a esplorare una nuova fase della sua vita affettiva.