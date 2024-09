Chi è il nobile Ansperto? Una figura affascinante della storia

A ottobre, Olivia Testa, la figlia del noto showman Fiorello, si sposerà con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, nobile appartenente a una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese. Entrambi condividono una profonda passione per il design e l’arte, elementi che li hanno avvicinati. Ansperto sembra andare molto d’accordo con Fiorello, che nei mesi scorsi è stato avvistato a Venezia mentre esplorava le locations per il matrimonio.

Olivia è il risultato di una relazione precedente tra Susanna Biondo, moglie di Fiorello, e un altro partner. Nonostante ciò, Fiorello l’ha cresciuta come una figlia a tutti gli effetti. Nel 2006, Olivia ha accolto la nascita della sorella Angelica, ora diciottenne. Per quanto riguarda la carriera, Olivia ha conseguito studi nel campo del design e attualmente è coinvolta nell’organizzazione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Ansperto, il futuro sposo, è descritto come un uomo versato nell’arte e nel disegno, con un forte senso della creatività. Regalmente cresciuto nella Milano bene, ha un profilo LinkedIn che evidenzia la sua versatilità e la capacità di raccontare storie accattivanti attraverso il design. È noto per il suo approccio sia professionale che divertente, citando di essere abile anche con le “battute da papà”.

L’anno corrente si è rivelato ricco di traguardi per Fiorello, che sta per diventare nonno, poiché a fine anno Olivia e Ansperto stanno programmando di diventare genitori. Mostra un forte senso di famiglia, enfatizzato dal fatto che Olivia ha sempre evitato le luci dei riflettori, cercando di condurre una vita più riservata rispetto al padre.

In sintesi, la prossima unione di Olivia e Ansperto non rappresenta soltanto un evento personale significativo, ma è anche un riflesso del legame di famiglia e della passione condivisa per il design e l’arte. Fiorello, nonno in attesa, è entusiasta di questo nuovo capitolo nella vita della figlia e della sua famiglia.